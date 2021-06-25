دنيا سمير غانم: والدي أوصاني بالحفاظ على حب الناس

القاهرة (صدى):
نشرت دنيا سمير غانم نشر مقطع فيديو مسجل للعرض في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي إضطرت للتغيّب عنه.
وأكدت "دنيا" في مقطع الفيديو المسجل أن والدها الفنان سمير غانم أوصاها بالحفاظ على حب الناس وهو الأمر الذي شعرت به في الأزمة التي تمر بها حاليًا.
وتلقت "دنيا" الدعم من دعوات بالرحمة لوالدها والدعاء بالشفاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مبينة أنها تشعر بأنها تملك أهلاً في كل مكان.
وأهدت التكريم لوالدها ووالدتها مشيرة إلى فخرها بكونها جزء منهما، كما أعربت عن إمتنانها وشكرها للجميع ومقدمة الشكر لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على التكريم.