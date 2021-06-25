هيئة المنافسة: رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ

الرياض (صدى):
قال عبدالعزيز بن عبيد نائب محافظ الهيئة العامة للمنافسة للشؤون القانونية أن رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ التي ترصده الهيئة.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للمنافسة أن الكثير من المشاريع التي يكون فيها ارتفاع غير مبرر في الأسعار يكون مؤشر لوجود تواطؤ وتنسيقات خفية ومخادعة لتوجيه سلوك الجهة لهذا النوع من المشاريع لترسية العطاء على منافسين محددين، مشيرا إلى الهيئة ترصد الممارسات الغير التنافسية في قطاع الأعمال .
وأضاف أن من أهم أشكال التواطؤ في العروض هو تقديم عروض وهمية لرفع أسعار السلع والخدمات ، مبينا أنه عندما قامت الهيئة العامة المنافسة بعمل التحقيقات الاستقصائية الميدانية وجدت أن هناك اشتباه تواطؤ بمليار ريال لمشاريع 86 منشأة في العام الجاري.