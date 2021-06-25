نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هيئة المنافسة: رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ

منذ 10 دقائق
1174
هيئة المنافسة: رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ

الرياض (صدى):
قال عبدالعزيز بن عبيد نائب محافظ الهيئة العامة للمنافسة للشؤون القانونية أن رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ التي ترصده الهيئة.

وقال نائب محافظ الهيئة العامة للمنافسة أن الكثير من المشاريع التي يكون فيها ارتفاع غير مبرر في الأسعار يكون مؤشر لوجود تواطؤ وتنسيقات خفية ومخادعة لتوجيه سلوك الجهة لهذا النوع من المشاريع لترسية العطاء على منافسين محددين، مشيرا إلى الهيئة ترصد الممارسات الغير التنافسية في قطاع الأعمال .

وأضاف أن من أهم أشكال التواطؤ في العروض هو تقديم عروض وهمية لرفع أسعار السلع والخدمات ، مبينا أنه عندما قامت الهيئة العامة المنافسة بعمل التحقيقات الاستقصائية الميدانية وجدت أن هناك اشتباه تواطؤ بمليار ريال لمشاريع 86 منشأة في العام الجاري.

الخدمات
هيئة المنافسة
ارتفاع أسعار السلع
عروض وهمية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فتاة بأبيها معجبة
د محمد ماجد بخش
بيشة وفيها التمر الزين .. يا حليلها .. مفتون بيشة أنا تبون أستاذ كيمياء جيت لكم أمشي على وجهي
الحسام
هل هذا داخل حكم الديوث ؟
واضح*** وصريح***
الحمدلله،على سلامته والعقلان،
بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي

أخر الأخبار

تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي وخطوات تقديم المعاش
تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي وخطوات تقديم المعاش
منذ 6 دقائق 1166
دنيا سمير غانم: والدي أوصاني بالحفاظ على حب الناس
دنيا سمير غانم: والدي أوصاني بالحفاظ على حب الناس
منذ 9 دقائق 152
هيئة المنافسة: رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ
هيئة المنافسة: رفع أسعار السلع والخدمات من خلال تقديم عروض وهمية من أهم أشكال التواطؤ
منذ 10 دقائق 1174
لقطات من انهيار مبنى ضخم
لقطات من انهيار مبنى ضخم
منذ 28 دقيقة 340
محظوظ على الاخر
محظوظ على الاخر
منذ 28 دقيقة 285
حادث مروع لسائق اسعاف
حادث مروع لسائق اسعاف
منذ 29 دقيقة 300
ثعبان ضخم يعض وجه حارس حديقة حيوان
ثعبان ضخم يعض وجه حارس حديقة حيوان
منذ 56 دقيقة 867
«الصحة»: تسجيل 1312حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1312حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1846
تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري
تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري
منذ ساعة 2184
حريق الجرة يمتد للمناطق السكنية والدفاع المدني يكافح
حريق الجرة يمتد للمناطق السكنية والدفاع المدني يكافح
منذ ساعة 2075