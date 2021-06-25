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تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري

منذ 57 دقيقة
2101
تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية عن تخفيض نسب هامش الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بمقدار 10نقاط ، وذلك تسهيلا لتملك المواطن للمسكن الملائم

وكشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة، عن خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.

وقالت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية,ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة.

وأشارت إلى أنه يمكّن للمواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك و شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

صندوق التنمية العقارية
التمويل العقاري
هامش الربح

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الحمدلله،على سلامته والعقلان،
بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
سامي الجابر خدم الكرة السعودية مع زملائه واصلها للعالمية بشهادة الفيفا الذي كرمه عدة مرات . ماجد خدم الكرة السعودية داخليا وخليجيا وآسيا للمرة...
د محمد ماجد بخش
بل من السهل جدا إنهاء الحرب وتذكر استسلام اليابان لدول المحور لكن الحوثية عصابة .. تحتمي بالنساء والأطفال والشيوخ العجزة

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