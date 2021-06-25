تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية عن تخفيض نسب هامش الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بمقدار 10نقاط ، وذلك تسهيلا لتملك المواطن للمسكن الملائم
وكشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة، عن خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.
وقالت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية,ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة.
وأشارت إلى أنه يمكّن للمواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك و شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.