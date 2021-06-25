دراسة: حبوب منع الحمل تسبب العمى

لندن (صدى):
كشف مجموعة من الخبراء البريطانيين أن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل الهرمونية هن أكثر عرضة للإصابة بالعمى".
وحذر الخبراء من إصابة العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ بالتلف نتيجة تناول هذه الحبوب المانعة للحمل.
وجاء ذلك بعد إجراء تجارب سريرية إلكترونية أجريت على عينة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و45 سنة من عام 2008 وحتى 2018.
وذكر الخبراء أن "النساء اللاتي يستخدمن أكثر من أربع وصفات طبية لوسائل منع الحمل خلال العامين الماضيين هن أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما من تلك اللاتي استخدمن وصفة أو وصفتين".
وقال ماهيار إيتمينان، دكتور في الصيدلة في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، ويجب على أولاء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل ويعانين من تغيرات بصرية فحص هذه الأعراض من قبل طبيب العيون".
في حين ذكر البروفيسور، كيفين ماكونواي، الأستاذ الفخري للإحصاء التطبيقي بالجامعة المفتوحة، أن خطر الإصابة بالجلوكوما لدى النساء مثل اللائي في هذه الدراسة منخفض.