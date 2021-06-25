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نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا

منذ 27 دقيقة
1595
نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا

الرياض (صدى):
كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن تقدم 558 أألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام

وقال مشاط لقناة " الإخبارية " : إنه تم ربط البوابة عبر تطبيقي "أبشر و توكلنا" مضيفًا انه سيتم فتح البوابة مجددا يوم الجمعة؛ حتى يتمكن من تقدموا بطلبات لإضافة مرافقين من إضافتهم.

وأشار إلى أن الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا حتى تتحق الشروط وتم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام.

وأضاف أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للتسديد أو تذهب الفرصة لشخص آخر ومن تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

الحج
نائب وزير الحج
عبد الفتاح مشاط

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أحدث التعليقات

بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
سامي الجابر خدم الكرة السعودية مع زملائه واصلها للعالمية بشهادة الفيفا الذي كرمه عدة مرات . ماجد خدم الكرة السعودية داخليا وخليجيا وآسيا للمرة...
د محمد ماجد بخش
بل من السهل جدا إنهاء الحرب وتذكر استسلام اليابان لدول المحور لكن الحوثية عصابة .. تحتمي بالنساء والأطفال والشيوخ العجزة
د محمد ماجد بخش
رحمه الله ورزقه الفردوس الأعلى

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