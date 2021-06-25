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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدين بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
الشؤون الإسلامية
مسجد
كورونا
تعقيم

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واضح*** وصريح***
الحمدلله،على سلامته والعقلان،
بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
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