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برشلونة لم يتواصل إلى اتفاق مع ميسي بشأن تجديد العقد

منذ 52 دقيقة
1692
برشلونة لم يتواصل إلى اتفاق مع ميسي بشأن تجديد العقد

وكالات (صدى):
لم تعلن إدارة برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تجديد العقد بين الطرفين، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل,

وذكرت تقارير إسبانية أن ميسي قد طلب الرحيل مجانًا عن كامب نو في أغسطس الماضي، لكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، طلبت الحصول على 700 مليون يورو، وهي قيمة فسخ العقد.

وأضافت : ”لا يوجد أي اتفاق بين برشلونة وميسي بخصوص تجديد العقد، هناك أمور تتعلق ببعض البنود في العقد مؤكدة أن هناك جوانب معقدة في العقد. لذا، ميسي لم يوافق على التجديد حتى الآن“.

وتابعت أنه في برشلونة كان هناك ثقة أنه كان سيتم الإعلان عن تجديد عقد ميسي أمس الخميس، والذي يصادف احتفاله ميسي ببلوغه 43 عامًا.

وأشارت إلى أن هناك تفاؤلًا بتوقيع ميسي عقدا جديدًا، قائلة: ”نية الطرفين هي التوصل لاتفاق، لكن في الوقت الحالي لا يوجد، ميسي سيقبل تخفيض راتبه، لكن هناك بعض الأشياء في عقد ميسي لا يوجد اتفاق بشأنها“.

 

ميسي
برشلونة
العقد

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
سامي الجابر خدم الكرة السعودية مع زملائه واصلها للعالمية بشهادة الفيفا الذي كرمه عدة مرات . ماجد خدم الكرة السعودية داخليا وخليجيا وآسيا للمرة...
د محمد ماجد بخش
بل من السهل جدا إنهاء الحرب وتذكر استسلام اليابان لدول المحور لكن الحوثية عصابة .. تحتمي بالنساء والأطفال والشيوخ العجزة
د محمد ماجد بخش
رحمه الله ورزقه الفردوس الأعلى

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