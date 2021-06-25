برشلونة لم يتواصل إلى اتفاق مع ميسي بشأن تجديد العقد

وكالات (صدى):
لم تعلن إدارة برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تجديد العقد بين الطرفين، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل,
وذكرت تقارير إسبانية أن ميسي قد طلب الرحيل مجانًا عن كامب نو في أغسطس الماضي، لكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، طلبت الحصول على 700 مليون يورو، وهي قيمة فسخ العقد.
وأضافت : ”لا يوجد أي اتفاق بين برشلونة وميسي بخصوص تجديد العقد، هناك أمور تتعلق ببعض البنود في العقد مؤكدة أن هناك جوانب معقدة في العقد. لذا، ميسي لم يوافق على التجديد حتى الآن“.
وتابعت أنه في برشلونة كان هناك ثقة أنه كان سيتم الإعلان عن تجديد عقد ميسي أمس الخميس، والذي يصادف احتفاله ميسي ببلوغه 43 عامًا.
وأشارت إلى أن هناك تفاؤلًا بتوقيع ميسي عقدا جديدًا، قائلة: ”نية الطرفين هي التوصل لاتفاق، لكن في الوقت الحالي لا يوجد، ميسي سيقبل تخفيض راتبه، لكن هناك بعض الأشياء في عقد ميسي لا يوجد اتفاق بشأنها“.