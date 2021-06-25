بالفيديو.. تركيا توجه بوقف الأنشطة الإعلامية الإخوانية من أراضيها

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير إعلامية أن تركيا قررت منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول.
وكشفت مصادر أن السلطات التركية وجهت بوقف أنشطة المذيعين محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وذلك بعد ساعات من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر وقف أنشطته الإعلامية على منصات التواصل، وكذلك على قناته على اليوتيوب، بحسب العربية .
وأوضحت المصادر أن السلطات التركية لاحظت مؤخرا تزايد حدة الخطاب التحريضي من قبل بعض إعلاميي الجماعة ضد السلطات المصرية في عدة قضايا داخلية وإقليمية، بما يجهض محاولات التقارب بين أنقرة والقاهرة.
وأضافت أن المذيعين الأربعة أبلغوا بالطلب التركي مشفوعا بتهديد صريح بمنع ظهورهم نهائيا على الفضائيات التي تبث من إسطنبول، ووقف منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة إن الرسالة التركية تم إبلاغها أيضا لقيادات الإخوان ومسؤولي الفضائيات التابعة للجماعة في إسطنبول وهي "وطن" و"الشرق" و"مكملين"، ومفادها "لا تقفوا ضد مصالحنا أو ارحلوا بعيدا".