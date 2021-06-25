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بالفيديو.. تركيا توجه بوقف الأنشطة الإعلامية الإخوانية من أراضيها

منذ 42 دقيقة
1879
بالفيديو.. تركيا توجه بوقف الأنشطة الإعلامية الإخوانية من أراضيها

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير إعلامية أن تركيا قررت منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول.

وكشفت مصادر أن السلطات التركية وجهت بوقف أنشطة المذيعين محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وذلك بعد ساعات من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر وقف أنشطته الإعلامية على منصات التواصل، وكذلك على قناته على اليوتيوب، بحسب العربية .

وأوضحت المصادر أن السلطات التركية لاحظت مؤخرا تزايد حدة الخطاب التحريضي من قبل بعض إعلاميي الجماعة ضد السلطات المصرية في عدة قضايا داخلية وإقليمية، بما يجهض محاولات التقارب بين أنقرة والقاهرة.

وأضافت أن المذيعين الأربعة أبلغوا بالطلب التركي مشفوعا بتهديد صريح بمنع ظهورهم نهائيا على الفضائيات التي تبث من إسطنبول، ووقف منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة إن الرسالة التركية تم إبلاغها أيضا لقيادات الإخوان ومسؤولي الفضائيات التابعة للجماعة في إسطنبول وهي "وطن" و"الشرق" و"مكملين"، ومفادها "لا تقفوا ضد مصالحنا أو ارحلوا بعيدا".

تركيا
إسطنبول
الأنشطة الإعلامية الإخوانية

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بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
سامي الجابر خدم الكرة السعودية مع زملائه واصلها للعالمية بشهادة الفيفا الذي كرمه عدة مرات . ماجد خدم الكرة السعودية داخليا وخليجيا وآسيا للمرة...
د محمد ماجد بخش
بل من السهل جدا إنهاء الحرب وتذكر استسلام اليابان لدول المحور لكن الحوثية عصابة .. تحتمي بالنساء والأطفال والشيوخ العجزة
د محمد ماجد بخش
رحمه الله ورزقه الفردوس الأعلى

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