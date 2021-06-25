جامعة بيشة تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين لديها خلال العام 2021م بالكفاءات الوطنية لحملة البكالوريوس فأعلى في المقر الرئيسي، النماص، بلقران، تثليث.
وتضمنت المسميات الوظيفية: معيد، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.
كما أشترطت أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًا في جميع الدرجات العلمية، و يستثنى من ذلك تلك التي تمنح بدون تقدير.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ خلال يوم الأحد بتاريخ 17/11/1442هـ الموافق 27/06/2021م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقعها.