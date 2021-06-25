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جامعة بيشة تعلن عن وظيفة شاغرة

منذ 57 دقيقة
1734
جامعة بيشة تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين لديها خلال العام 2021م بالكفاءات الوطنية لحملة البكالوريوس فأعلى في المقر الرئيسي، النماص، بلقران، تثليث.

وتضمنت المسميات الوظيفية: معيد، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

كما أشترطت أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًا في جميع الدرجات العلمية، و يستثنى من ذلك تلك التي تمنح بدون تقدير.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ خلال يوم الأحد بتاريخ 17/11/1442هـ الموافق 27/06/2021م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقعها.

 

وظائف
النماص
بيشة
جامعة بيشة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
سامي الجابر خدم الكرة السعودية مع زملائه واصلها للعالمية بشهادة الفيفا الذي كرمه عدة مرات . ماجد خدم الكرة السعودية داخليا وخليجيا وآسيا للمرة...
د محمد ماجد بخش
بل من السهل جدا إنهاء الحرب وتذكر استسلام اليابان لدول المحور لكن الحوثية عصابة .. تحتمي بالنساء والأطفال والشيوخ العجزة
د محمد ماجد بخش
رحمه الله ورزقه الفردوس الأعلى

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