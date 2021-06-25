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بالفيديو.. رونالدو ينفذ مقلب غريب في بيبي خلال تدريب البرتغال

منذ ساعة
2033
بالفيديو.. رونالدو ينفذ مقلب غريب في بيبي خلال تدريب البرتغال

ماجد محمد (صدى):
فاجأ كريستيانو رونالدو، زميله فى الفريق بيبي مدافع فريق بورتو، برش المياة فوق رأسه مستغلا عدم انتباهه الأخير له.، أثناء مران المنتخب البرتغالي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، أمس الخميس.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيبي وهو يجلس على أرض الملعب ويقوم ببعض الحركات الرياضية، قبل أن يتسلل رونالدو من خلفه، حاملا زجاجة مياه، ليسكب جزءا منها على رأس زميله الذي تفاجأ بالموقف.

وعلق حساب المنتخب البرتغالي على الفيديو قائلا: "حرارة شديدة.. القائد (رونالدو) هنا للمساعدة".

يذكر أن المنتخب البرتغالي يستعد لمواجهة بلجيكا بعد غدا الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.

رونالدو
مقلب
المنتخب البرتغالي
بيبي

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بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زائر النهار
سامي الجابر خدم الكرة السعودية مع زملائه واصلها للعالمية بشهادة الفيفا الذي كرمه عدة مرات . ماجد خدم الكرة السعودية داخليا وخليجيا وآسيا للمرة...
د محمد ماجد بخش
بل من السهل جدا إنهاء الحرب وتذكر استسلام اليابان لدول المحور لكن الحوثية عصابة .. تحتمي بالنساء والأطفال والشيوخ العجزة
د محمد ماجد بخش
رحمه الله ورزقه الفردوس الأعلى

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