بالفيديو.. رونالدو ينفذ مقلب غريب في بيبي خلال تدريب البرتغال

ماجد محمد (صدى):
فاجأ كريستيانو رونالدو، زميله فى الفريق بيبي مدافع فريق بورتو، برش المياة فوق رأسه مستغلا عدم انتباهه الأخير له.، أثناء مران المنتخب البرتغالي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، أمس الخميس.
وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيبي وهو يجلس على أرض الملعب ويقوم ببعض الحركات الرياضية، قبل أن يتسلل رونالدو من خلفه، حاملا زجاجة مياه، ليسكب جزءا منها على رأس زميله الذي تفاجأ بالموقف.
وعلق حساب المنتخب البرتغالي على الفيديو قائلا: "حرارة شديدة.. القائد (رونالدو) هنا للمساعدة".
يذكر أن المنتخب البرتغالي يستعد لمواجهة بلجيكا بعد غدا الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.