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الإمارات تصدر تعليمات جديدة بشأن الإقامة فيها

منذ 24 دقيقة
1579
الإمارات تصدر تعليمات جديدة بشأن الإقامة فيها

أبوظبي (صدى):
قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تعديل عدة أحكام في مجال شؤون الجنسية والإقامة في الإمارات.

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة عدد من الخدمات والرسوم إلى الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (22) لسنة 2014".

وحدد هذا الجدول "رسوم إذن دخول إقامة العمل الافتراضي بقيمة 250 درهماً كقيمة الرسوم على الطلب والإصدار لمدة بقاء 60 يوماً، وقيمة تصريح أو تجديد إقامة العمل الافتراضي لمدة عام بـ200 درهم للطلب والإصدار والتجديد، وقيمة رسوم الطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حامل تصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 250 درهماً لمدة بقاء 60 يوما".

كما حدد الجدول الجديد أيضا "رسوم تصريح أو تجديد إقامة لفرد أسرة حامل تصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 200 درهم رسوم الطلب والإصدار أو التجديد، كما حدد القرار رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة لمدة 5 سنوات (الرسم يدفع مرة واحدة لكامل المدة) بقيمة 600 درهم، 100 درهم للطلب و500 درهم للإصدار.

وذلك بحيث لا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوماً كإجمالي في السنة الواحدة، ويتم تمديد مدة البقاء لأكثر من 90 يوما في السنة الواحدة لحاملي التأشيرة السياحية متعددة الدخول برسوم 350 درهماً كقيمة رسوم الطلب والإصدار، بحيث تضاف 90 يوماً أخرى لكل تمديد في السنة".

في حين تضمن قرار مجلس الوزراء الإماراتي على تحديد "رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً لمدة بقاء 60 يوماً، ورسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً لمدة بقاء سنة، ويكون الرسم بالقيمة نفسها 150 درهماً في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى".

الإقامة
الإمارات
محمد بن راشد آل مكتوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
والله يا في ناس بلغ بهم الحال انه يتركه لكم يعفن في الشارع ولا عنده يدفع ويا خوفي تظهر جمعيات خيرية تجمع صدقات رسوم...
لللل
الله وحده هو الذي ستر عليها في اول امرها وهوالذي فضح سترها اليه يرجع الامر كله ومانتي الا سبب من الاسباب ورزق كتبها الله...
A.awad
شـوف الفـرق بين الـيـهـود والعـرب .... ؟؟؟ العرب إذا تولّو فسدو وعربدو...واليهود رُحماء بينهم لايعربدو على جنسهم ولا يخـونونهم ....
عرفج
المواطن صار يموت مع كل قرار
نجاة محمد
تستاهل و لكل مجتهد نصيب و لكل موظف او موظفة يراعي ضميرة و يخاف رب العالمين

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