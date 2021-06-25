نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تدشين المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني بعسير

منذ 8 ساعات
1531
تدشين المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني بعسير

أبها (صدى):
دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني بمنطقة عسير والواقع أمام مستشفى عسير المركزي بأبها .

واستمع سموه خلال جولته في أنحاء المركز إلى شرح مفصل عمّا تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع والذي تم تدشينه بسعة 100 سرير منها 50 سرير عناية مركزة و 50 سرير تنويم عادي ، وما تحتويه من تجهيزات طبية لتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة في المستشفى ، كما التقى بالكوادر الطبية العاملة في المركز .

وبينت صحة عسير أن المستشفى يعتبر المستشفى الميداني الثابت الأول من نوعه بالمملكة ، إذ تبلغ كامل سعته السريرية 360 سريرًا مؤقتًا منها 120 سريرًا تعمل كأسرة عناية مركزة و 240 سريرًا كأسرة تنويم عادية ، حيث سيتم افتتاحه على ثلاث مراحل وفق الاحتياج .

ويهدف المستشفى إلى زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة المنطقة في حالات الكوارث والأزمات من غير اللجوء إلى أسرة المنطقة التشغيلية المجهزة لأن تكون أسرة للكوارث والأزمات ، مما يضمن للمنطقة استمرار القدرة التشغيلية لها، واستمرار الخدمات للمرضى من عمليات وإجراءات اختيارية في حالات الكوارث والأزمات مثل الجوائح وغيرها التي تحتاج إلى مراحل عالية من الاستعداد المبكر.

وفي ختام التدشين شكر الأمير تركي بن طلال، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفريقه، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري وفريقه، على الجهود المبذولة التي تقدمها وزارة الصحة لإحداث نقلة نوعية في مستوى جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
والله يا في ناس بلغ بهم الحال انه يتركه لكم يعفن في الشارع ولا عنده يدفع ويا خوفي تظهر جمعيات خيرية تجمع صدقات رسوم...
لللل
الله وحده هو الذي ستر عليها في اول امرها وهوالذي فضح سترها اليه يرجع الامر كله ومانتي الا سبب من الاسباب ورزق كتبها الله...
A.awad
شـوف الفـرق بين الـيـهـود والعـرب .... ؟؟؟ العرب إذا تولّو فسدو وعربدو...واليهود رُحماء بينهم لايعربدو على جنسهم ولا يخـونونهم ....
عرفج
المواطن صار يموت مع كل قرار
نجاة محمد
تستاهل و لكل مجتهد نصيب و لكل موظف او موظفة يراعي ضميرة و يخاف رب العالمين

أخر الأخبار

الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح عند السفر في الرحلات الداخلية
الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح عند السفر في الرحلات الداخلية
منذ 19 دقيقة 1440
الإمارات تصدر تعليمات جديدة بشأن الإقامة فيها
الإمارات تصدر تعليمات جديدة بشأن الإقامة فيها
منذ 24 دقيقة 1566
وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج
وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج
منذ 49 دقيقة 1889
أبرز شركات لصناعة السيارات الكهربائية
أبرز شركات لصناعة السيارات الكهربائية
منذ 59 دقيقة 1549
المملكة ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال
المملكة ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال
منذ ساعة 2054
وزير الصحة البريطاني يواجه فضيحة أخلاقية
وزير الصحة البريطاني يواجه فضيحة أخلاقية
منذ ساعة 2395
بالفيديو.. أمير عسير يرد ببيت شعر على مواطن تمنى استضافته في مكان يليق به
بالفيديو.. أمير عسير يرد ببيت شعر على مواطن تمنى استضافته في مكان يليق به
منذ ساعة 3007
قنصلية المملكة لدى سيدني تغلق أبوابها لأسبوع كامل بسبب كورونا
قنصلية المملكة لدى سيدني تغلق أبوابها لأسبوع كامل بسبب كورونا
منذ ساعتين 1996
الوزراء يقر الترتيبات الخاصة بقرار دمج "التقاعد" في "التأمينات الاجتماعية"
الوزراء يقر الترتيبات الخاصة بقرار دمج "التقاعد" في "التأمينات الاجتماعية"
منذ ساعتين 2536
قرار من الموارد البشرية بشأن مكتشفة قضية خاطفة الدمام
قرار من الموارد البشرية بشأن مكتشفة قضية خاطفة الدمام
منذ ساعتين 3816