أبرز شركات لصناعة السيارات الكهربائية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أبرز الشركات لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها في العالم، وأبرزها : تسلا حيث حققت نجاحا كبيرا في سيارات السيدان، مثل السيارة Performance LM.
وتبيع الشركة أيضا بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، ويعود نجاح الشركة إلى مالكها رجل الأعمال والمهندس إيلون ماسك.
وتعتبر نيو ليمتد من أبرز الشركات لصناعة السيارات الكهربائية حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة وليام لي، أنه تم تسليم 17353 سيارة في الربع الرابع من العام الماضي، واستمر الزخم القوي في عام 2021، حيث حققت الشركة مبيعات تاريخية.
كما تعتبر اكسبنغ موتورز من أبرز الشركات في هذا المجال، ويقع مقرها في مدينة قوانغتشو الصينية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية الذكية، من حيث التصميم والتطوير والتصنيع والتسويق، ودمجها بسلاسة مع تقنيات الإنترنت المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وتخصصت شركة Workhorse Group في الشاحنات الكهربائية الصغيرة، حيث تركز الشركة على تطوير شاحنات للتوصيل تعمل بالكهرباء ويمكن استخدامها من قبل شركات الشحن، كما أن لدى الشركة وحدة تصنيع طائرات بدون طيار.
وتعد شركة بلنك تشارجنغ في برمجيات ومعدات شحن المركبات الكهربائية العامة في الولايات المتحدة، ومقرها الرئيسي في ولاية فلوريدا، ولديها شركاء إستراتيجيون في قطاعات العقارات والمطارات، ومراكز التسوق، والمدارس، وأماكن العمل.