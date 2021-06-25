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الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح عند السفر في الرحلات الداخلية

منذ 18 دقيقة
1439
الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح عند السفر في الرحلات الداخلية

الرياض (صدى):
قالت الخطوط السعودية، أن الحصول على لقاح كورونا ليس شرطًا عند السفر في الرحلات الداخلية

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب العناية بالضيوف التابع للخطوط السعودية من متابعة وتضمن ‏‎"عندي رحلة من الرياض إلى أبها بعد ١٥ يوم ولن أحصل على اللقاح بسبب الحمل هل إلزامي أن تكون الحالة في توكلنا محصن؟".

وتفاعلت الخطوط السعودية مع الاستفسار قائلة" لا يشترط أخذ اللقاح السفر على الرحلات الداخلية، و بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول الى الطائرات إلا من خلال استخدام تطبيق (توكلنا) وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق (محصن/لم تثبت إصابته)".

الخطوط السعودية
الرحلات الداخلية
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
والله يا في ناس بلغ بهم الحال انه يتركه لكم يعفن في الشارع ولا عنده يدفع ويا خوفي تظهر جمعيات خيرية تجمع صدقات رسوم...
لللل
الله وحده هو الذي ستر عليها في اول امرها وهوالذي فضح سترها اليه يرجع الامر كله ومانتي الا سبب من الاسباب ورزق كتبها الله...
A.awad
شـوف الفـرق بين الـيـهـود والعـرب .... ؟؟؟ العرب إذا تولّو فسدو وعربدو...واليهود رُحماء بينهم لايعربدو على جنسهم ولا يخـونونهم ....
عرفج
المواطن صار يموت مع كل قرار
نجاة محمد
تستاهل و لكل مجتهد نصيب و لكل موظف او موظفة يراعي ضميرة و يخاف رب العالمين

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