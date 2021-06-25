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وزير الصحة البريطاني يواجه فضيحة أخلاقية

منذ ساعة
2286
وزير الصحة البريطاني يواجه فضيحة أخلاقية

لندن (صدى):
يواجه وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، فضيحة أخلاقية بعد نشر صور تبين علاقته الحميمة مع مساعدته.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، صورا مأخوذة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لهانكوك (42 عاما)، وهو يُقبل مساعدته جينا كولادانجيلو (43 عاما) خارج مكتبه في وايتهول، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن هذه الصور التقطت خارج مكتبه في مقر وزارة الصحة في وسط لندن، في حوالي الساعة الـ3 مساء يوم 6 مارس .

وأفادت مصادر أن وزير الصحة البريطاني ومساعدته كانا في علاقة غرامية في ذلك الوقت، لكن من غير المعروف ما إذا كانت مستمرة حتى ذلك اليوم أم لا، رغم أن هانكوك متزوج منذ 15 عاما ولديه 3 أطفال معا، كما أن مساعدته كولادانجيلو هي أم لثلاثة أطفال أيضا ومتزوجة من أوليفر تريس، مؤسس متجر الملابس أوليفر بوناس،بحسب صحيفة ذا صن.

لندن
علاقة غرامية
وزير الصحة البريطاني
مقر وزارة الصحة

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أحدث التعليقات

العدناني
والله يا في ناس بلغ بهم الحال انه يتركه لكم يعفن في الشارع ولا عنده يدفع ويا خوفي تظهر جمعيات خيرية تجمع صدقات رسوم...
لللل
الله وحده هو الذي ستر عليها في اول امرها وهوالذي فضح سترها اليه يرجع الامر كله ومانتي الا سبب من الاسباب ورزق كتبها الله...
A.awad
شـوف الفـرق بين الـيـهـود والعـرب .... ؟؟؟ العرب إذا تولّو فسدو وعربدو...واليهود رُحماء بينهم لايعربدو على جنسهم ولا يخـونونهم ....
عرفج
المواطن صار يموت مع كل قرار
نجاة محمد
تستاهل و لكل مجتهد نصيب و لكل موظف او موظفة يراعي ضميرة و يخاف رب العالمين

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