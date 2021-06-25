وزير الصحة البريطاني يواجه فضيحة أخلاقية

لندن (صدى):
يواجه وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، فضيحة أخلاقية بعد نشر صور تبين علاقته الحميمة مع مساعدته.
ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، صورا مأخوذة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لهانكوك (42 عاما)، وهو يُقبل مساعدته جينا كولادانجيلو (43 عاما) خارج مكتبه في وايتهول، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن هذه الصور التقطت خارج مكتبه في مقر وزارة الصحة في وسط لندن، في حوالي الساعة الـ3 مساء يوم 6 مارس .
وأفادت مصادر أن وزير الصحة البريطاني ومساعدته كانا في علاقة غرامية في ذلك الوقت، لكن من غير المعروف ما إذا كانت مستمرة حتى ذلك اليوم أم لا، رغم أن هانكوك متزوج منذ 15 عاما ولديه 3 أطفال معا، كما أن مساعدته كولادانجيلو هي أم لثلاثة أطفال أيضا ومتزوجة من أوليفر تريس، مؤسس متجر الملابس أوليفر بوناس،بحسب صحيفة ذا صن.