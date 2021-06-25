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قنصلية المملكة لدى سيدني تغلق أبوابها لأسبوع كامل بسبب كورونا

منذ 45 دقيقة
1679
قنصلية المملكة لدى سيدني تغلق أبوابها لأسبوع كامل بسبب كورونا

كانبرا (صدى):
دعت القنصلية العامة للمملكة في سيدني الأسترالية، المواطنين إلى عدم مراجعتها لمدة أسبوع، وذلك ابتداء من مساء اليوم الجمعة،

وذكرت القنصلية أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، أعلنت اليوم فرض قيود إغلاق في 4 مناطق، من ضمنها City ok Sydney الذي يقع فيه مقر القنصلية، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 عند الساعة 11:59 مساء، ولمدة سبعة أيام، لحماية السكان ومنع انتشار فايروس كورونا المتحور.

وأضافت القنصلية : «حرصا منا على سلامة المواطنين، ننصح بعدم مراجعتهم لنا خلال هذه المدة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

 

سيدني
كورونا
قنصلية المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
عليكم من الله ما تستحقون حسبنا الله عليكم فى هذا اليوم الفضيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعل تدبيرهم في تدميرهم
محمد الحربي
الله يعطيك العافيه.

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