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المملكة ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال

منذ ساعة
1969
المملكة ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال

ماجد محمد (صدى):
تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترحيب المملكة باستضافة مباريات مجموعتها بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت اليابان، وأستراليا والصين رفضها إقامة أي مباراة على أراضيها، مفضلة أن تخوض مبارياتها في أي دولة أخرى، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وذكرت مصادر صحفية أن الاتحادان الدولي والآسيوي مفاوضاته مع الدول الرافضة بعد إعلان القرعة المقررة الخميس المقبل، وفقًا لـ " الإقتصادية ".

ويذكر أن الإمارات، اتخذت نفس موقف المملكة، مؤكدة استعدادها لاستضافة مباريات مجموعتها بالتصفيات.

 

المملكة
الإمارات
الاتحاد الآسيوي
المونديال

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
والله يا في ناس بلغ بهم الحال انه يتركه لكم يعفن في الشارع ولا عنده يدفع ويا خوفي تظهر جمعيات خيرية تجمع صدقات رسوم...
لللل
الله وحده هو الذي ستر عليها في اول امرها وهوالذي فضح سترها اليه يرجع الامر كله ومانتي الا سبب من الاسباب ورزق كتبها الله...
A.awad
شـوف الفـرق بين الـيـهـود والعـرب .... ؟؟؟ العرب إذا تولّو فسدو وعربدو...واليهود رُحماء بينهم لايعربدو على جنسهم ولا يخـونونهم ....
عرفج
المواطن صار يموت مع كل قرار
نجاة محمد
تستاهل و لكل مجتهد نصيب و لكل موظف او موظفة يراعي ضميرة و يخاف رب العالمين

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