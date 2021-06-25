المملكة ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال

ماجد محمد (صدى):
تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترحيب المملكة باستضافة مباريات مجموعتها بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت اليابان، وأستراليا والصين رفضها إقامة أي مباراة على أراضيها، مفضلة أن تخوض مبارياتها في أي دولة أخرى، وذلك بسبب جائحة كورونا.
وذكرت مصادر صحفية أن الاتحادان الدولي والآسيوي مفاوضاته مع الدول الرافضة بعد إعلان القرعة المقررة الخميس المقبل، وفقًا لـ " الإقتصادية ".
ويذكر أن الإمارات، اتخذت نفس موقف المملكة، مؤكدة استعدادها لاستضافة مباريات مجموعتها بالتصفيات.