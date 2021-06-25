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وفاة معارض للسلطة الفلسطينية أثناء محاولة اعتقاله:"جردوه من ثيابه وضربوه بقضيب حديدي"

منذ ساعة
2141
وفاة معارض للسلطة الفلسطينية أثناء محاولة اعتقاله:"جردوه من ثيابه وضربوه بقضيب حديدي"

القدس (صدى):
توفي الناشط والحقوقي الفلسطيني نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية، وفقا لمسؤولين.

بنات، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية قبل إلغائها في وقت سابق من هذا العام، كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية، ودعا الدول الغربية إلى قطع المساعدات عنها بسبب تزايد استبدادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأوضح عمار بنات ابن عم نزار، لمحطة إذاعية محلية، نقلا عن اثنين من أبناء عمومته كانا شهودا على عملية الاعتقال إن حوالي 25 عنصرا من قوات الأمن الفلسطينية اقتحموا منزل نزار، وقاموا بتحطيم الأبواب والنوافذ، وضربوا نزار بقضيب حديدي ورشوا رذاذ الفلفل في عينيه قبل أن يجردوه من ثيابه ويقتادوه إلى سيارة الشرطة.

وأوضحت محافظة الخليل في بيان مقتضب إن "صحته تدهورت" عندما توجهت القوات الفلسطينية لاعتقاله فجر الخميس، مشيرة إلى أنه نقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته في وقت لاحق.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت لاحق تشكيل لجنة تحقيق، لافتا إلى أن الطبيب الذي اختارته العائلة سيشارك في تشريح الجثة وستوجه الدعوة للعائلة لتقديم إفادتها.

السلطة الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني
نزار بنات

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
عليكم من الله ما تستحقون حسبنا الله عليكم فى هذا اليوم الفضيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعل تدبيرهم في تدميرهم
محمد الحربي
الله يعطيك العافيه.

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