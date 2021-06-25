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أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار جديد لعلاج كورونا

منذ 19 دقيقة
1371
أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار جديد لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):
أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستخدام الطارئ لعقار أكتيمرا لعلاج مرضي كوفيد-19 البالغين والأطفال في المستشفيات.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء إن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات.

وتابعت أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

في حين قالت شركة جينينتيك وهي وحدة تابعة لشركة روش القابضة في بيان مستقل إن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج أربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار أكتيمرا لعلاج كوفيد-19 في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.

 

أمريكا
كورونا
أكتيمرا

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مطلع
رحم الله العتيبي كان قائدا ومعاونا ومساندا لزملائه ومخلصا لدينه وبلاده
أبو منى
الحمدلله تم العثور عليه
عبدالله المسلمي
اتفق جملة وتفصيلا مع تعليق الاخ محمد بخش فعلا الشعب الفلبيني شعب مؤدب عملي منظم محب للغير منتج اتمني التوسع في الاستقدام من الفلبين...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
4lovex2
لن تتوقف جرائم السرقة والاستهتار بالأمن والأمان والسبب انه لاتطبق احكام الله عزوجل وهي بقطع يد السارقين لو يفعل هذا الحكم لن نرى أحد...

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