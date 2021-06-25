أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار جديد لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):
أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستخدام الطارئ لعقار أكتيمرا لعلاج مرضي كوفيد-19 البالغين والأطفال في المستشفيات.
وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.
وأضافت إدارة الغذاء والدواء إن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات.
وتابعت أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.
في حين قالت شركة جينينتيك وهي وحدة تابعة لشركة روش القابضة في بيان مستقل إن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج أربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار أكتيمرا لعلاج كوفيد-19 في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.