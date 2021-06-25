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قرار من الموارد البشرية بشأن مكتشفة قضية خاطفة الدمام

منذ ساعة
2397
قرار من الموارد البشرية بشأن مكتشفة قضية خاطفة الدمام

الدمام (صدى):
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ترقية عدد من الموظفين والموظفات منهم مستشارة إدارة دار الرعاية الاجتماعية بالدمام إيمان الفرشوطي، مفجرة قضية خاطفة الدمام.

وقالت إيمان الفرشوطي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه تم ترقيتها للمرتبة الثانية عشرة فالنجاح الوظيفي والوصول إلى أعلى المراتب من أكثر الأشياء التي يحلم بها كل موظف طموح، لكن هذا الحلم لا يتحقق إلا بتكاتف المخلصين أمثالكم”.

يذكر أن إيمان الفرشوطي هي من كشفت قضية خاطفة الدمام، عندما حاولت الخاطفة استخراج وثائق رسمية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية للثلاثة مخطوفين لتكون حاضنة لهم.

 

الدمام
وزارة الموارد البشرية
خاطفة الدمام
إيمان الفرشوطي

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
عليكم من الله ما تستحقون حسبنا الله عليكم فى هذا اليوم الفضيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعل تدبيرهم في تدميرهم
محمد الحربي
الله يعطيك العافيه.

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