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ارتفاع أسعار النفط بدعم مؤشرات على نمو الطلب

منذ ساعة
1892
ارتفاع أسعار النفط بدعم مؤشرات على نمو الطلب

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط ارتفاع خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب لخامس أسبوع على التوالي، في ظل التفاؤل بمستويات الطلب مع استمرار التعافي من جائحة "كورونا".

و ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.3% إلى 75.75 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة،كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.3% عند 73.50 دولار للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت "أوبك+" موافقتها في مطلع يونيو الجاري على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يوميًا.

وتوقع المحللون لدى "إيه إن زد" أن موافقة "أوبك+" زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، إذ يروا أن المجموعة ستحاول في اجتماع الأسبوع المقبل موازنة احتياجات السوق للمزيد من المعروض في مواجهة الطبيعة الهشة لتعافي الطلب.

أسعار النفط
خام برنت
جائحة كورونا

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