فيراري تطرح سيارة رياضية هجينة بسعر 321 ألف دولار

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طرحت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية، سيارة هجين جديدة تعمل بالكهرباء، وتعيد الشركة، تنظيم إطار عملها لمواكبة العصر الكهربائي،.
وتعد السيارة 296 جي.تي.بي هي الهجين الثالثة لـ فيراري التي تدخل في سلسلة الإنتاج، والتي تستثني السيارات ذات الإصدار المحدود، وتأتي بعد إس.إف 90 ستراديل في 2019 والنسخة المكشوفة إس.إف 90 سبايدر العام الماضي، وفقا لشبكة سكاي نيوز.
وتتخطى السيارة سرعتها القصوى 330 كيلومتر في الساعة ويبلغ سعر السيارة ذات المقعدين 269 ألف يورو "321 ألف دولار"، وتصل إلى 302 ألف يورو مقابل نسخة أسيتو فيورانو عالية الأداء، وتتخطى سرعتها القصوى 330 كيلومتر في الساعة.
وتزود السيارة بمحرك تربو سداسي الأسطوانات في منتصف الجزء الخلفي، لتكون أول سيارة للطرق العادية بمثل هذا المحرك تحمل علامة فيراري، وعادة ما تعمل سيارات فيراري للطرق العادية بمحركات 12 اسطوانة أو أكثر قوة من ذلك، لكنها أيضا أكثر تلويثا، فيما يمكن للمحرك السداسي الاسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 122 كيلووات، إنتاج قوة هائلة تبلغ 830 حصانا.