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بالفيديو.. مختص يكشف مخاطر انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالأرصفة

منذ ساعة
1803
بالفيديو.. مختص يكشف مخاطر انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالأرصفة

الرياض (صدى):
حذر أستاذ في علم البيئة، من انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالأرصفة والشوارع، مؤكدا أن هذه الظاهرة تسبب في الإصابة بالفيروسات.

وأوضح أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي، إن إطعام الطيور بهذا الشكل يزيد من تكاثرها، ومن ثم تتسبب فضلاتها في انتشار الفطريات والفيروسات بالمجتمع، مبينا أنه مع دخول فترة الانقلاب الخريفي تأتي الطيور المهاجرة إلى المملكة من كل مكان.

وأكد أن قدوم الطيور المُهاجرة بهذا الشكل قد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الفطر الأسود، وطالب الجهات المعنية إلى التحرك ووضع حل عاجل للطيور المهاجرة قبل شهر سبتمبر المقبل.

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