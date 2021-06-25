الوزن الزائد من أسباب إصابة الحامل بـ "سكري الحمل"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء، أعراض إصابة المرأة الحامل بـ" سكري الحمل "، حيث أنه من الأمراض التي تصيب حوالي 4% من النساء حول العالم.
وتصاب الحوامل بسكري الحمل في الشهور الأخيرة من الحمل حيث تكون مستويات الأنسولين في المراحل المتقدمة من الحمل ضعف مستوى هرمون الأنسولين في الأوضاع العادية.
هناك بعض العوامل التي تؤثر على نسبة الأنسولين لدى الحامل منها زيادة وزن الحامل، وجود تاريخ عائلي لمرض السكر، الحمل في سن متأخر للمرأة، خمول المرأة وعدم ممارسة النشاط والمشي، ولادات سابقة لأطفال بوزن زائد عن الوزن الطبيعي للمولود.
بالإضافة إلى وجود حالة تكيس المبايض لدى الحامل قبل حدوث الحمل، إصابة الحامل بمقدمة مرض السكري قبل الحمل؛ مما يرفع نسبة إصابتها بسكري الحمل.
ومن أعراض سكري الحمل : شعور الحامل بالعطش الشديد، وتشعر بالحاجة لشرب كميات كبيرة من الماء والشعور بالعطش رغم ذلك، وخول الحمام بشكل متكرر نتيجة شرب كميات كبيرة من الماء، انتفاخ البطن بشكل سريع.