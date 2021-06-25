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الوزن الزائد من أسباب إصابة الحامل بـ "سكري الحمل"

منذ 32 دقيقة
1433
الوزن الزائد من أسباب إصابة الحامل بـ "سكري الحمل"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء، أعراض إصابة المرأة الحامل بـ" سكري الحمل "، حيث أنه من الأمراض التي تصيب حوالي 4% من النساء حول العالم.

وتصاب الحوامل بسكري الحمل في الشهور الأخيرة من الحمل حيث تكون مستويات الأنسولين في المراحل المتقدمة من الحمل ضعف مستوى هرمون الأنسولين في الأوضاع العادية.

هناك بعض العوامل التي تؤثر على نسبة الأنسولين لدى الحامل منها زيادة وزن الحامل، وجود تاريخ عائلي لمرض السكر، الحمل في سن متأخر للمرأة، خمول المرأة وعدم ممارسة النشاط والمشي، ولادات سابقة لأطفال بوزن زائد عن الوزن الطبيعي للمولود.

بالإضافة إلى وجود حالة تكيس المبايض لدى الحامل قبل حدوث الحمل، إصابة الحامل بمقدمة مرض السكري قبل الحمل؛ مما يرفع نسبة إصابتها بسكري الحمل.

ومن أعراض سكري الحمل : شعور الحامل بالعطش الشديد، وتشعر بالحاجة لشرب كميات كبيرة من الماء والشعور بالعطش رغم ذلك، وخول الحمام بشكل متكرر نتيجة شرب كميات كبيرة من الماء، انتفاخ البطن بشكل سريع.

زيادة الوزن
الحامل
سكري الحمل

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
فعلوا شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق أن لم يفعل هذا الحكم فلن تتوقف السرقات فالمجرمين لن يتوقفوا ابداً وهم أصلاً ليسوا فقراء...
4lovex2
يعني التأمين مو مجاني اوووه💔😖 الله يعين وإلزامي بعد أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل
4lovex2
المصيبه إذا جاء مطبل 🥁 وقال حنا بأمن وأمان 😂 LoL
4lovex2
😂💔
مسلم
قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عليهم بسارِحَةٍ لهمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي...

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