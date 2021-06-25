نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العرق المستمر ينذر بمشاكل صحية خطيرة

منذ ساعة
426
العرق المستمر ينذر بمشاكل صحية خطيرة

برلين (صدى):
كشفت الجمعية الألمانية للطب الباطني، أن العرق المستمر، الذي لا يرجع إلى أحد الأسباب الطبيعية ينذر بمشكلة صحية خطيرة مثل فرط نشاط الغدة الدرقية والشلل الرعاش (الباركنسون) وانخفاض نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري وانخفاض ضغط الدم ونقص التغذية وفقر الدم والسِمنة.

وأوضحت الجمعية الألمانية، أن من الأسباب الخطيرة الأخرى تسمم الدم والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي واضطرابات نظم القلب وقصور القلب والسرطان مثل سرطان الدم "اللوكيميا" وسرطان الغدد اللمفاوية.

وأشارت إلى أن العرق المستمر قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وهرمونات الغدة الدرقية ومستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا (لعلاج الجهاز القلبي الوعائي)، كما يجب استشارة الطبيب إذا كان العرق لا يرجع إلى سبب واضح، لاسيما إذا كان مصحوباً بحمى فوق 40 درجة مئوية ودوار وإغماء وارتعاش.

 

 

العرق
مشاكل صحية
الجمعية الألمانية للطب الباطني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
فعلوا شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق أن لم يفعل هذا الحكم فلن تتوقف السرقات فالمجرمين لن يتوقفوا ابداً وهم أصلاً ليسوا فقراء...
4lovex2
يعني التأمين مو مجاني اوووه💔😖 الله يعين وإلزامي بعد أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل
4lovex2
المصيبه إذا جاء مطبل 🥁 وقال حنا بأمن وأمان 😂 LoL
4lovex2
😂💔
مسلم
قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عليهم بسارِحَةٍ لهمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي...

أخر الأخبار

الوزن الزائد من أسباب إصابة الحامل بـ "سكري الحمل"
الوزن الزائد من أسباب إصابة الحامل بـ "سكري الحمل"
منذ 32 دقيقة 1432
موظف يتخلص من حياته بتناول حبوب الغلال لاتهامه بإهدار المال العام
موظف يتخلص من حياته بتناول حبوب الغلال لاتهامه بإهدار المال العام
منذ 48 دقيقة 705
غصة
غصة
منذ 58 دقيقة 433
العرق المستمر ينذر بمشاكل صحية خطيرة
العرق المستمر ينذر بمشاكل صحية خطيرة
منذ ساعة 426
أسعار العملات اليوم الجمعة مقابل الريال
أسعار العملات اليوم الجمعة مقابل الريال
منذ ساعتين 1834
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الجمعة
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1924
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1929
تحديد مرشحين لخلافة المبعوث الأممي لليمن
تحديد مرشحين لخلافة المبعوث الأممي لليمن
منذ 3 ساعات 1957
شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ 3 ساعات 1980
«التعليم»: بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة الطب البشري في إيرلندا والبحرين
«التعليم»: بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة الطب البشري في إيرلندا والبحرين
منذ 4 ساعات 2502