العرق المستمر ينذر بمشاكل صحية خطيرة

برلين (صدى):
كشفت الجمعية الألمانية للطب الباطني، أن العرق المستمر، الذي لا يرجع إلى أحد الأسباب الطبيعية ينذر بمشكلة صحية خطيرة مثل فرط نشاط الغدة الدرقية والشلل الرعاش (الباركنسون) وانخفاض نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري وانخفاض ضغط الدم ونقص التغذية وفقر الدم والسِمنة.
وأوضحت الجمعية الألمانية، أن من الأسباب الخطيرة الأخرى تسمم الدم والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي واضطرابات نظم القلب وقصور القلب والسرطان مثل سرطان الدم "اللوكيميا" وسرطان الغدد اللمفاوية.
وأشارت إلى أن العرق المستمر قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وهرمونات الغدة الدرقية ومستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا (لعلاج الجهاز القلبي الوعائي)، كما يجب استشارة الطبيب إذا كان العرق لا يرجع إلى سبب واضح، لاسيما إذا كان مصحوباً بحمى فوق 40 درجة مئوية ودوار وإغماء وارتعاش.