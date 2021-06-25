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أسعار العملات اليوم الجمعة مقابل الريال

منذ 44 دقيقة
1484
أسعار العملات اليوم الجمعة مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4٫47747، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22334

- الدولار: 3٫75007، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26666

- درهم إماراتي: 1٫02093، مقابل الريال الواحد 0٫97950

- ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72547

- دينار أردني: 5٫28930، مقابل الريال الواحد 0٫18906

- دينار كويتي: 12٫44387، مقابل الريال الواحد 0٫08036

- دينار بحريني: 9٫94661، مقابل الريال الواحد 0٫10054

- الريال القطري: 1٫02996 ، مقابل الريال الواحد 0٫97092

-الدرهم المغربي: 0٫42192 ، مقابل الريال الواحد 2٫37253

- الجنيه المصري: 0٫23927، مقابل الريال الواحد 4٫17939

 

 

الريال
سعر الدولار
أسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههه طيب هندسيه و نظفيه وسمكريه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ادفنوه معاهم وهو حي يتنفس ، ولا تغلقوا فمه اتركوه يمتليء وييشخر التراب ..
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مرحبا مليون واللقاء ان شاء الله في الصياهد وفالك الفوز بالمركز الاول
ابو عمار
اوكي

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