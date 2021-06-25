أسعار العملات اليوم الجمعة مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫47747، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22334
- الدولار: 3٫75007، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26666
- درهم إماراتي: 1٫02093، مقابل الريال الواحد 0٫97950
- ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72547
- دينار أردني: 5٫28930، مقابل الريال الواحد 0٫18906
- دينار كويتي: 12٫44387، مقابل الريال الواحد 0٫08036
- دينار بحريني: 9٫94661، مقابل الريال الواحد 0٫10054
- الريال القطري: 1٫02996 ، مقابل الريال الواحد 0٫97092
-الدرهم المغربي: 0٫42192 ، مقابل الريال الواحد 2٫37253
- الجنيه المصري: 0٫23927، مقابل الريال الواحد 4٫17939