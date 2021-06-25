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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعة
1619
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129660
منذ 29 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50880
منذ 17 دقيقة
يكون خير ان شاء الله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههه طيب هندسيه و نظفيه وسمكريه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ادفنوه معاهم وهو حي يتنفس ، ولا تغلقوا فمه اتركوه يمتليء وييشخر التراب ..
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مرحبا مليون واللقاء ان شاء الله في الصياهد وفالك الفوز بالمركز الاول
ابو عمار
اوكي

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