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شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

منذ 34 دقيقة
1460
شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الظهران.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أنظمة القياس: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفيزياء، هندسة الإلكترونيات)، أو أي مجال ذي الصلة، مدير مراقبة برامج إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة BAE SYSTEMS للتوظيف من هنــــــــــــــا 

 

الظهران
وظائف إدارية
وظائف هندسية
شركة BAE SYSTEMS

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أحدث التعليقات

ابو عزام
الله يحسن عزاكم يا عتيبه كلكم
ابو عزام
الله يحسن عزاكم يا عتيبه كلكم
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لا حول و لا قوة الا بالله . الله يعوضهم
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