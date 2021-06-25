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«التعليم»: بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة الطب البشري في إيرلندا والبحرين

منذ ساعة
1887
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«التعليم»: بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة الطب البشري في إيرلندا والبحرين

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا وجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ومقاعد الزمالة في بريطانيا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة توفر الشروط العامة للابتعاث في المتقدم، لافتة إلى أن مواعيد التقديم هي: بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا: من الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، ونهاية التقديم: الاثنين 25 ذو القعدة 1442هـ (05 يوليو 2021م)، بينما بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي، التقديم من الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، حتى الأحد 01 ذو الحجة 1442هـ (11 يوليو 2021م).

وأشارت إلى أن مقاعد الزمالة في بريطانيا. (مختلف التخصصات العامة والدقيقة)، بداية التقديم: الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، ونهايته: الجمعة 20 ذو الحجة 1442هـ (30 يوليو 2021م)، لافتة إلى أن التقديم عبر بوابة سفير (مقاعد الاتفاقيات الصحية) من هنــــــــــا 

 

 

البحرين
وزارة التعليم
إيرلندا
الطب البشري
برامج الابتعاث

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13989
منذ 32 دقيقة
فشخة كوبري وأنت في البحرين - ابتعاث دبس التمر أو قصب السكر هذا ..

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أحدث التعليقات

ابو عزام
الله يحسن عزاكم يا عتيبه كلكم
ابو عزام
الله يحسن عزاكم يا عتيبه كلكم
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ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله . الله يعوضهم
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لماذا يكون الشارع مضلم بدون اناره بقرب المنتزه ؟ وين البلديه والامانه واين اصول السلامه حول المنتزهات

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