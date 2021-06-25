شركة مشروع البحر الأحمر توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول استشارات العملاء، مدير الأمن، مشرف الأغذية والمشروبات، مساعد المدير التجاري، مشرف الردهة، منسق التدبير المنزلي، موظف تقديم الوجبات الغذائية، مساعد المغسلة، موظف الردهة، موظف ضيافة الغرف، مساعد مدير الصحة والسلامة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة مشروع البحر الأحمر من هــــــــنا