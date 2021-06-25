شركة إمداد توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مقدر البناء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة، مدير مشروع البناء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الإنشاءات، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي آخر، مسؤول جدولة مشروع البناء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
وأشارت شركة إمداد، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة إمداد من هــــــنـــــــــــا