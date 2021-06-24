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موجز اخبار الخميس
منذ يوم
1024
(صدى):
موجز اخبار الخميس (1)
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التعليقات
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أحدث التعليقات
فيصل
هذا فلم هندي وبعدين بكَوا وغنوا
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أمور له حراديب .. ماينعرف له ياالذيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
إضربوا باالسيف الأجرب يمنى كل حرامي ..
د محمد ماجد بخش
وتسائل فهد بن عبدالله القاسم هل فعلاً سيتم الإعلان عن المسؤولين المقصرين أو المتورطين في كارثة جدة؟ وهل ما ذكره الملك - وفقه الله...
د محمد ماجد بخش
وأعجب من الكل .. هو إخراج رضيع عمره شهران بعد دفنه بثلاثة أيام، والسبب أن والدته الهندية حلمت أنه ما زال على قيد الحياة،...
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