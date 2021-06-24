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القيادة تعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

منذ 57 دقيقة
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القيادة تعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

وكما بعث أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الفلبين
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13961
منذ 8 دقائق
جزء من تأريخ الفلبين ارتبط بهذا الاسم اللامع الساطع كبريق السيف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13961
منذ 4 دقائق
عندي حلم آمل أن يتحقق وهو استقدام واضح وصريح وعلى أسس وعدالة من جمهورية الفلبين بدون تعقيد فهم شعب عملي يعطيك أكثر مما تتوقع منه متفان ملتزم دؤوب.

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أحدث التعليقات

فيصل
هذا فلم هندي وبعدين بكَوا وغنوا
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