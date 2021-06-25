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وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية

منذ ساعة
1636
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وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية

الرياض (صدى):
أكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،  دعم الوزارة وهيئاتها الكامل للكفاءات السعودية والإيمان الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي.

وشدد ماجد القصبي خلال لقائه ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، 36 من الكفاءات الشابة الذين استُقطبوا ودُربوا ضمن مشروع هيئة الإذاعة والتلفزيون لزيادة لغات البث في قطاع الإذاعات الدولية السعودية، والوصول بها إلى خمس عشرة لغة، وأهمية الدور الكبير الملقى على عاتق الهيئة في إيصال ثقافة المملكة وتطورها للعالم من خلال جهد كبير يقف خلفه كوادر شبابية وطنية تنبئ عن مستقبل زاهر للإعلام.

ودعا خريجي الدورة ومنسوبي الإعلام السعودي كافة لصناعة محتوى احترافي يواكب المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة، كون الإعلام هو المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للمملكة ومرحلة النمو الذي تعيشه على الأصعدة كافة.

هيئة الإذاعة والتلفزيون
وزارة الإعلام
ماجد بن عبدالله القصبي
الكفاءات السعودية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13943
منذ ساعة
دعم شلون يعني !!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13943
منذ ساعة
هل هي مثل باحث مخترع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13943
منذ 53 دقيقة
مشكلة الإعلام العربي عامة هو العمل فيه من غير استحقاق له

وفوز الموهبة والقدرات على الدراسة والشهادات

وبعض المبدعين فيه وهم 2% تقريبا يأخذون حقهم فيه أو منه باعتبار الوظيفة الإعلامية نوعان

الأول مدير تنفيذي شامل مالي إعلامي إداري

الثاني مدير فوق رأسه ورأيه مدير يجيب له الطحال والمصران الأعور

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