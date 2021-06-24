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فيروز تفاجئ محبيها بظهور جديد بعد غياب

منذ ساعة
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فيروز تفاجئ محبيها بظهور جديد بعد غياب

بيروت (صدى):
كشفت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، عن صورة لها مع والدتها بعد غياب عن الأضواء، ما تسبب في مفاجأة سارة لمحبيها.

وعلقت ريما الرحباني، على الصورة عبر حسابها على "فيسبوك": "سيلفي والماضي خلفي"؛ فيما كان آخر ظهور لفيروز في سبتمبر 2020، عندما التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت.

وكان الرئيس الفرنسي قد منح فيروز وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنية، قيل إنها عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

فيروز
ريما الرحباني
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13956
منذ 9 دقائق
"أنا في وجه الله"
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13956
منذ دقيقتين
ما أحد يصلي إلا طالب مغفرة

ماكرون يريد استغلال مجد فيروز وتوظيفه في نجاحات سياسية شخصية - ذكاء على طريقة شركاء بالدقيق & والملح

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افااا ياذا العلم الوصخ ، الذي يمثلنا كشعب عربي مسلم سعودي ، وليست هذه الأفعال من قيمنا ولا أخلاقنا ونقف صفاً واحداً ضد كل...
شمس الحقيقة
التأديب عبرة لغيرهم
فيصل
هذا فلم هندي وبعدين بكَوا وغنوا
ابو محمد 😎 ✍️
أمور له حراديب .. ماينعرف له ياالذيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
إضربوا باالسيف الأجرب يمنى كل حرامي ..

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