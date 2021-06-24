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مغربية ناويه تشارك بمهرجان مزايين الابل
منذ ساعة
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13948
منذ ساعة
ِبل بلابل .. والوعد لو مكتوب حاصل
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129643
منذ 55 دقيقة
يا صياهد قلبي يا هكاالصياهد .. هذا اللي مضيعنا يا عربووه المزاين واللي يقربوووه ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13948
منذ 15 دقيقة
زين الوصايف .. زقرت بالبر والدوح ..
ما ارتجى البعد عنك .. مجدول ومسروح
من قصيدة لبخش في رده على قصيدة غضاريف للشيخ زايد رحمه الله
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
قول له انزل وأعطيك ساندويشة فلافل - على طول تلقاه عندك
د محمد ماجد بخش
زين الوصايف .. زقرت بالبر والدوح .. ما ارتجى البعد عنك .. مجدول ومسروح من قصيدة لبخش في رده على قصيدة غضاريف للشيخ زايد...
د محمد ماجد بخش
ذكرني حريق الغابات بالاستهتار وعدم الاكتراث للتعليمات لذلك ٣٠٠٠ قليلة جدا يمكن أن تكون الغرامة أكثر ردعاً مثلا تصبح ٣٥٠٠ ريال إذا ممكن
د محمد ماجد بخش
أيش اللوحة الرهيبة ذي
د محمد ماجد بخش
طس أم نظريات الإقتصاد كلها ... نظرية القيمة هو مصطلح شامل ينطوي على جميع نظريات علم الاقتصاد التي تحاول تفسير القيمة المقابلة أو سعر...
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