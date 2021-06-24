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انفجار دافور غاز داخل سيارة
منذ 5 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13994
منذ 5 ساعات
يا جماعة .. ( رجاءاً ) صعدوا الدوافير معكم لا تتركوها بالدَبة
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129660
منذ 24 دقيقة
الحمد لله على سلامة صاحب السياره وربنا يخلف عليه .. آمين ..
.. كلٌ يخلي باله من دافووره ، لا يعدم حلااله ويمكن يفقد عنقووره ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
يتوجب كسر الذراع الذي يستحل الحرام ويستبيح الخراب إن تعذر خلعه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة صاحب السياره وربنا يخلف عليه .. آمين .. .. كلٌ يخلي باله من دافووره ، لا يعدم حلااله ويمكن يفقد...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه وافقن على الكتابه على اجسامهن فقط والا تعدى الوضع الكتابه . فعلا انهن ناقصات عقل ودين . دائما زبائن المشعوذين من النساء
د محمد ماجد بخش
فيه جملة ودي أنوه عنها دائما ما يكررها المكررون وهي كلمة شعب اليمن يستحق وشعب ليبيا يستحق وشعب سوريا يستحق ودائما ما تستخدم هذه...
ابو عمار
قال طلقها واخذ اختها قال مالت عليها وعلى اختها
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