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وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية

منذ 3 ساعات
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وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية

الرياض (صدى):
أكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،  دعم الوزارة وهيئاتها الكامل للكفاءات السعودية والإيمان الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي.

وشدد ماجد القصبي خلال لقائه ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، 36 من الكفاءات الشابة الذين استُقطبوا ودُربوا ضمن مشروع هيئة الإذاعة والتلفزيون لزيادة لغات البث في قطاع الإذاعات الدولية السعودية، والوصول بها إلى خمس عشرة لغة، وأهمية الدور الكبير الملقى على عاتق الهيئة في إيصال ثقافة المملكة وتطورها للعالم من خلال جهد كبير يقف خلفه كوادر شبابية وطنية تنبئ عن مستقبل زاهر للإعلام.

ودعا خريجي الدورة ومنسوبي الإعلام السعودي كافة لصناعة محتوى احترافي يواكب المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة، كون الإعلام هو المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للمملكة ومرحلة النمو الذي تعيشه على الأصعدة كافة.

هيئة الإذاعة والتلفزيون
وزارة الإعلام
ماجد بن عبدالله القصبي
الكفاءات السعودية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ ساعتين
دعم شلون يعني !!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ ساعتين
هل هي مثل باحث مخترع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ ساعتين
مشكلة الإعلام العربي عامة هو العمل فيه من غير استحقاق له

وفوز الموهبة والقدرات على الدراسة والشهادات

وبعض المبدعين فيه وهم 2% تقريبا يأخذون حقهم فيه أو منه باعتبار الوظيفة الإعلامية نوعان

الأول مدير تنفيذي شامل مالي إعلامي إداري

الثاني مدير فوق رأسه ورأيه مدير يجيب له الطحال والمصران الأعور
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ 35 دقيقة
١٢ قلبة يحتاج الإعلام عشان ينعدل تمام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ 15 دقيقة
قصة كل وزراء الإعلام تخلصها هذه القصة الحقيقية:

الممثل المصري صلاح قابيل الذي أصابته حالة إغماء بسبب مرض السكّر، وتوقف قلبه وأعلنت وفاته ودفنوه، وبعد عدة أيام عندما دخلوا ليقبروا رجلاً آخر، وإذا بصلاح ليس في مكانه، وعندما بحثوا عنه وجدوه جالساً على الدرج ميتاً بعد أن أفاق من الغيبوبة وحاول الخروج من القبر دون جدوى.

والتي نقلها لنا الكاتب مشعل السديري
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ 13 دقيقة
وأعجب من الكل .. هو إخراج رضيع عمره شهران بعد دفنه بثلاثة أيام، والسبب أن والدته الهندية حلمت أنه ما زال على قيد الحياة، ولم تنم أو تترك الآخرين يرتاحون من كثرة البكاء والصياح، فاضطروا أن يفتحوا لها القبر ليقنعوها أنه مات، وإذا بهم جميعاً يفاجأون أنه بالفعل كان يرفس بقدميه ويبكي.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13964
منذ 10 دقائق
وتسائل فهد بن عبدالله القاسم

هل فعلاً سيتم الإعلان عن المسؤولين المقصرين أو المتورطين في كارثة جدة؟ وهل ما ذكره الملك - وفقه الله - في المحاسبة والمساءلة ووصفه بـ ''كائن من كان'' سيتم فعلاً على أرض الواقع؟ حتى لو كان المتسبب أو أحد المتسببين هو فلان بن فلان أو صاحب المعالي أو السعادة أو المقاول الكبير, .. إلخ؟! 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افااا ياذا العلم الوصخ ، الذي يمثلنا كشعب عربي مسلم سعودي ، وليست هذه الأفعال من قيمنا ولا أخلاقنا ونقف صفاً واحداً ضد كل...
شمس الحقيقة
التأديب عبرة لغيرهم
فيصل
هذا فلم هندي وبعدين بكَوا وغنوا
ابو محمد 😎 ✍️
أمور له حراديب .. ماينعرف له ياالذيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
إضربوا باالسيف الأجرب يمنى كل حرامي ..

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