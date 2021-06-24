"أوديغارد" يُحبط آرسنال ويتمسك بريال مدريد

وكالات (صدى):
أبدى اللاعب مارتين أوديغارد رغبته في العودة لصفوف فريقه بريال مدريد، الأمر الذي يحبط خطط نادي آرسنال في ضم اللاعب لصفوفها في صفقة نهائية.
وكان أوديغارد يشعر أثناء وجوده في ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني السابق زين الدين زيدان. بعدم الانسجام، وفضل الانتقال بصفة مؤقتة إلى آرسنال.
وشجع رحيل زيدان اللاعب على العودة إلى ناديه مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيعود إلى تدريبات ريال مدريد خلال الفترة القادمة.
وأكد أن ريال مدريد يرغب أيضا في عودته لصفوفه، لذلك فسيعودة إليه مرة أخرى ويشارك في التدريبات.