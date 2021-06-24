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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

منذ 6 دقائق
182
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
قال مصدر مقرب من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، إنها لم تغادر العناية المركزة التى تمكث بها في أحد مستشفيات القاهرة منذ فترة.

وأوضح أن الوضع الصحي للفنانة لا يسمح الآن بإبلاغها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنها غير قادرة على التحرك، وتم فقط نقلها من غرفة لأخرى، داخل العناية المركزة، بحسب " صدى البلد".

يذكر أن الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلى عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية.

 

مستشفى
العناية المركزة
التنفس
دلال عبد العزيز
الأكسجين الصناعي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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