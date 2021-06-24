تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
قال مصدر مقرب من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، إنها لم تغادر العناية المركزة التى تمكث بها في أحد مستشفيات القاهرة منذ فترة.
وأوضح أن الوضع الصحي للفنانة لا يسمح الآن بإبلاغها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنها غير قادرة على التحرك، وتم فقط نقلها من غرفة لأخرى، داخل العناية المركزة، بحسب " صدى البلد".
يذكر أن الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلى عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية.