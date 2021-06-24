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النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق

منذ 13 دقيقة
1299
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق

الرياض (صدى):
ذكرت النيابة العامة أن المادة 73 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه يحق للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمهـا، وعلـى المحقـق أن يفصل فيها مـع بيـان الأسـباب التي اسـتند إليهـا.

وأضافت أن طلبات الخصوم تُقدم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال 5 أيام من تاريخ قيدها.

وأشارت إلى أنه في حال كانت تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال الـ 24 ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.

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المحقق

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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