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وصول عاملة جباية زكاة بهيمة الأنعام إلى تبوك

منذ 12 ساعة
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وصول عاملة جباية زكاة بهيمة الأنعام إلى تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
تتواجد عاملة جباية زكاة بهيمة الانعام بمنطقة تبوك بجانب مسجد البليهد بالقادسية بمدينة تبوك صباح يوم السبت القادم.

وأهابت بالمواطنين بدفع زكاتهم واقامة الركن الثالث من اركان الاسلام ويمكن التواصل معهم على جوال العاملة 0500601896

واكد عبدالله فلاح العنزي رئيس عاملة منطقة تبوك أن العاملة متواجدة حاليًا في تبوك وبين العنزي بأن هذه الشعيرة العظيمة من مزايا هذا الدين الحنيف لتطهير المزكين وإعانة الفقراء والمساكين وحث العنزي أهالي تبوك الذين وجبت عليهم الزكاة بالمبادرة إلى إخراجها .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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