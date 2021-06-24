وصول عاملة جباية زكاة بهيمة الأنعام إلى تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
تتواجد عاملة جباية زكاة بهيمة الانعام بمنطقة تبوك بجانب مسجد البليهد بالقادسية بمدينة تبوك صباح يوم السبت القادم.
وأهابت بالمواطنين بدفع زكاتهم واقامة الركن الثالث من اركان الاسلام ويمكن التواصل معهم على جوال العاملة 0500601896
واكد عبدالله فلاح العنزي رئيس عاملة منطقة تبوك أن العاملة متواجدة حاليًا في تبوك وبين العنزي بأن هذه الشعيرة العظيمة من مزايا هذا الدين الحنيف لتطهير المزكين وإعانة الفقراء والمساكين وحث العنزي أهالي تبوك الذين وجبت عليهم الزكاة بالمبادرة إلى إخراجها .