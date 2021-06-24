بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني

مكة المكرمة (صدى):
روى الباحث التاريخي محمد الزهراني قصة كفاح القائد "بخروش بن علاس" الذي قاتل الظلم العثماني، مؤكدًا أن الأخير كان يتسم بالهيبة ولديه شخصية قيادية وقتالية.
وأضاف أنه عندما تم تكليفه بأن يكون أميرا للحرب تمكن من صد الحملات العثمانية على الجنوب، وذلك بحسب حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية".
وأضاف أن "بن علاس" كانت لديه معرفة كبيرة بالمنطقة، واستفاد من وعورتها وضيق الممرات الجبلية في صد الحملات العثمانية، ومنها حملة جاءت من الطائف من أجل القضاء عليه شخصيا.
وأضاف أنه أضعف جنود الحملة العثمانية نفسيًا بقصص عن الجن تسكن في الممرات الجبالية، لافتا إلى أنه استعان بمن يبيعون السمن والفواكه في نشر هذه الخرافات بين الجنود العثمانيين، وفشلت حملتهم بالفعل بعد أن تمكن من هزيمتهم عسكريًا.