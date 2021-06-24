نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض

منذ 42 دقيقة
1624
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض

الرياض (صدى):
بعد متابعة ورصد امتدت لأكثر من شهر ونصف، أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص حوّلا مستودعاً جنوب الرياض إلى معمل للغش التجاري بتصنيع وتعبئة المنظفات رديئة الصنع وتقليد علامات تجارية معروفة، وصناعة الكمامات المخالفة من مواد مجهولة المصدر.

وتمكنت الفرق التفتيشية بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض بعد عمليات رصد وتحري من إعداد كمين مُحكم قاد إلى كشف استعانة المقيمين المخالفين بعمالة مخالفة وتشغيلهم في عمليات الغش وتعبئة منظفات رديئة الصنع في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة لإيهام وتضليل المستهلكين بجودتها.

وأغلقت الوزارة المستودع المخالف وأحالت المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.

وخلال العملية التي بدأت الساعة الواحدة ظهراً وامتدت حتى الثالثة من فجر اليوم التالي، تم ضبط ومصادرة أكثر من 2,000,000 عبوة منظف مغشوش وكراتين وملصقات تحمل علامات تجارية مقلدة أعدت لغرض التعبئة وتصريف الكميات في السوق المحلية.

كما تم ضبط 4,430,000 كمامة جاهزة للبيع وخيوط كمامات ورول قماش وعبوات كمامات أعدت للتعبئة ولا تحمل بلد المنشأ، بالإضافة إلى مكائن خلط وتعبئة المواد الأولية للمنظفات المغشوشة ومواطير كهربائية وزيوت عطرية ومكائن وأدوات تستعمل في أعمال الغش والتقليد.

وتؤكد وزارة التجارة حرصها واهتمامها على حماية المستهلكين وعدم التهاون في إيقاع وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسات الغش والتقليد وتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضدهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للوزارة على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

أخر الأخبار

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
منذ دقيقة 75
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق
منذ 12 دقيقة 1295
ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 
ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 
منذ 15 دقيقة 1360
بالفيديو .. أقدم مكان اجتمع فيه أهالي الرياض للذهاب إلى الحج
بالفيديو .. أقدم مكان اجتمع فيه أهالي الرياض للذهاب إلى الحج
منذ 22 دقيقة 1434
الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
منذ 25 دقيقة 1449
إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام
إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام
منذ 36 دقيقة 1507
بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني
بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني
منذ 40 دقيقة 1584
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
منذ 42 دقيقة 1624
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة
منذ 49 دقيقة 1600
ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان
ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان
منذ ساعة 1574