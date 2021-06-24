"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة

وكالات (صدى):
يفكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إقامة النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2022 بنظام البطولة المجمعة.
ويدرس الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا نسخة 2022 بنظام البطولة المجمعة على أن تقام في مايو المقبل بدلا من أبريل.
ويخطط الاتحاد الآسيوي لإقامة دوري ربع ونصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة في أكتوبر المقبل مع استمرار العمل بنفس النظام لتلك الأدوار نسخة 2022.
كما أن الاتحاد الآسيوي وزع دور المجموعات لنسخة 2021 في عدة مدن، حيث أقيمت مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة، أما نسخة 2020 فاستكملت في قطر حتى النهائي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تستكمل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل، حيث يلعب الشارقة الإماراتي مع مواطنه اولحدة، والهلال مع استقلال طهران الإيراني، والنصر مع تركتور سازي تبريز الإيراني، وبرسيبوليس الإيراني مع استقلال دوشنبه الطاجكي في منطقة الغرب.