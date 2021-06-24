نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة

منذ 49 دقيقة
1600
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة

وكالات (صدى):
يفكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إقامة النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2022 بنظام البطولة المجمعة.

ويدرس الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا نسخة 2022 بنظام البطولة المجمعة على أن تقام في مايو المقبل بدلا من أبريل.

ويخطط الاتحاد الآسيوي لإقامة دوري ربع ونصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة في أكتوبر المقبل مع استمرار العمل بنفس النظام لتلك الأدوار نسخة 2022.

كما أن الاتحاد الآسيوي وزع دور المجموعات لنسخة 2021 في عدة مدن، حيث أقيمت مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة، أما نسخة 2020 فاستكملت في قطر حتى النهائي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستكمل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل، حيث يلعب الشارقة الإماراتي مع مواطنه اولحدة، والهلال مع استقلال طهران الإيراني، والنصر مع تركتور سازي تبريز الإيراني، وبرسيبوليس الإيراني مع استقلال دوشنبه الطاجكي في منطقة الغرب.

 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دوري أبطال آسيا 2022
نظام البطولة المجمعة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

أخر الأخبار

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
منذ دقيقة 71
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق
منذ 12 دقيقة 1295
ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 
ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 
منذ 15 دقيقة 1360
بالفيديو .. أقدم مكان اجتمع فيه أهالي الرياض للذهاب إلى الحج
بالفيديو .. أقدم مكان اجتمع فيه أهالي الرياض للذهاب إلى الحج
منذ 22 دقيقة 1434
الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
منذ 25 دقيقة 1449
إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام
إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام
منذ 36 دقيقة 1507
بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني
بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني
منذ 40 دقيقة 1584
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
منذ 42 دقيقة 1622
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة
منذ 49 دقيقة 1600
ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان
ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان
منذ ساعة 1574