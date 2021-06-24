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ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان

منذ ساعة
1574
ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان

جازان (صدى):
تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط 32 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، إن الجهات الأمنية ضبطت 32 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، ما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

كما نصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقَبُ بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه".

 

شرطة جازان
فيروس كورونا
الحجر الصحي
تعليمات

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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