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مسؤولون أمريكيون : إيفانكا ترامب ابتعدت عن والدها بعد هزيمته في الانتخابات

منذ ساعة
1680
مسؤولون أمريكيون : إيفانكا ترامب ابتعدت عن والدها بعد هزيمته في الانتخابات

واشنطن (صدى):
قال مسؤولون سابقون في البيت الأبيض، أن علاقة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وابنته إيفانكا طرأت عليها تغييرات كثيرة منذ هزيمته في الانتخابات ومغادرته منصبه.

وأكد 12 مسؤولا سابقا في البيت الأبيض، أن ذلك ينطبق أيضا على الأشخاص الذين كانوا مقربين لترامب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وأضافوا أن فجوة العلاقات بين ترامب وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر اتسعت منذ أن خسر الأول في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأرجعوا سبب ذلك إلى عدم قدرة ترامب على المضي قدما، ونسيان أمر هزيمته في الانتخابات.

يذكر أن ترامب يواصل ترديد نفس الاتهامات بشأن تزوير وسرقة انتخابات 2020 لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

البيت الأبيض
انتخابات
دونالد ترامب
إيفانكا
جاريد كوشنر

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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