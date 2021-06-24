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قصة مواطنة حصلت على رخصة قيادة واسطة بحرية "فيديو"

منذ ساعة
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قصة مواطنة حصلت على رخصة قيادة واسطة بحرية "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدثت المواطنة سماهر مدني عن طريقة حصولها على رخصة قيادة واسطة بحرية.

وقالت سماهر مدني خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إنها قدمت على الرخصة عن طريق موقع حرس الحدود، ثم قامت بطباعة نموذج تقديم وملأت البيانات المطلوبة عنها.

وأضافت:"أديت الاختبار النظري وبعد اجتيازه، اتصل علي حرس الحدود وبلغوني بالاختيار العملي وبعد اجتيازه استخرجت الرخصة".

وتعد سماهر من أوائل النساء اللاتي حصلن على الرخصة لتترك مدينة جدة خلفها وتبحر إلى حيث شغف الإبحار وصيد الأسماك.

حيث ورثت حب الإبحار من والدها الذي أطلق على مركبه البحري "سماهر" ليرتبط اسمها بالبحر واليوم هي تعيد المشهد ذاته مع ابنيها حيث أسمت مركبها بعمار وتمار ليرتبط اسمهما بالأمواج منذ الصغر.

رخصة
قيادة
سماهر مدني

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81098
منذ 32 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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