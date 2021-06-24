نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الرياض توضح تفاصيل أعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي 

منذ ساعة
2271
أمانة الرياض توضح تفاصيل أعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي 

الرياض (صدى):
تفردت "صدى" بتغطية تهديد مستثمر لنحو 650 مواطنة بالإزالة من سوق " حجاب " في الرياض، فيما كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم، عن تفاصيل أعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم، بعد تداول معلومات غير دقيقة عنها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أمانة الرياض أنها أبرمت عقدا استثماريا مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وأوضحت أنه تنفيذا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض، والذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر قررت استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه.

اقرأ أيضا:

 مستثمر يهدد 650 مواطنة بالإزالة من سوق " حجاب " في الرياض " فيديو " 

أمانة الرياض
سوق
مستثمر
حجاب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

أخر الأخبار

"أوديغارد" يُحبط آرسنال ويتمسك بريال مدريد
"أوديغارد" يُحبط آرسنال ويتمسك بريال مدريد
منذ دقيقة 1017
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 6 دقائق 171
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق
النيابة العامة : يحق للخصوم تقديم طلبات في الدعوى الجزائية أثناء التحقيق
منذ 17 دقيقة 1343
ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 
ضبط 3035 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 
منذ 20 دقيقة 1398
بالفيديو .. أقدم مكان اجتمع فيه أهالي الرياض للذهاب إلى الحج
بالفيديو .. أقدم مكان اجتمع فيه أهالي الرياض للذهاب إلى الحج
منذ 26 دقيقة 1470
الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
الصحة: إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
منذ 29 دقيقة 1462
إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام
إغلاق مداخل دوار السلام بالمدينة لمدة 8 أيام
منذ 41 دقيقة 1526
بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني
بالفيديو .. قصة "بخروش بن علاس" الذي قاتل ضد الظلم العثماني
منذ 44 دقيقة 1596
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
"التجارة" تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
منذ 47 دقيقة 1630
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة
"الآسيوي" يدرس إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة
منذ 54 دقيقة 1608