رفض الطعن المقدم من 3 أندية ضد أهلية لاعب الطائي "عمران إلياس"

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، رفض الطعن المقدم من أندية الجبلين والثقبة والبكيرية ضد أهلية لاعب الطائي، "عمران إلياس".
وأعلنت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل، ورفض الاستئناف من حيث الموضوع، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق القاضي برفض الشكوى التي تقدمت به الأندية ضد لاعب الطائي.
يذكر أن الجبلين والثقبة والبكيرية تقدمت بشكوى للجنة الانضباط ضد نادي الطائي بسبب ما اعتبروه شبهة تزوير في وثائق تسجيل لاعب نادي الطائي "عمران إلياس آدم "، وأكدت لجنة الانضباط بعدها أنه لم يثبت أمامها صحة ذلك.