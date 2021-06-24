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رفض الطعن المقدم من 3 أندية ضد أهلية لاعب الطائي "عمران إلياس"

منذ ساعة
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رفض الطعن المقدم من 3 أندية ضد أهلية لاعب الطائي "عمران إلياس"

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، رفض الطعن المقدم من أندية الجبلين والثقبة والبكيرية ضد أهلية لاعب الطائي، "عمران إلياس".

وأعلنت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل، ورفض الاستئناف من حيث الموضوع، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق القاضي برفض الشكوى التي تقدمت به الأندية ضد لاعب الطائي.

يذكر أن الجبلين والثقبة والبكيرية تقدمت بشكوى للجنة الانضباط ضد نادي الطائي بسبب ما اعتبروه شبهة تزوير في وثائق تسجيل لاعب نادي الطائي "عمران إلياس آدم "، وأكدت لجنة الانضباط بعدها أنه لم يثبت أمامها صحة ذلك.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
الجبلين
لجنة الاستئناف
الثقبة
البكيريةن الطائي
عمران إلياس

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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